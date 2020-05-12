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Ректор Витебского медуниверситета: студенты откликнулись на работу ещё тогда, когда не было указа о надбавках

12 мая 2020 15:42
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Новости Беларуси. Студенты-медики трудятся наравне со старшими коллегами. А после смен «догоняют» учебную программу. Занятия в вузе проходят онлайн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Тяжело в учении и пока тяжело в бою. Но справляются, и руководство университета это видит.

Ректор Витебского медуниверситета: студенты откликнулись на работу ещё тогда, когда не было указа о надбавках-1

Анатолий Щастный, ректор Витебского государственного медицинского университета:
Они откликнулись на работу еще тогда, когда не было указа о соответствующих надбавках. Они просто хотели помочь здравоохранению в связи с непростой ситуацией.

Ректор Витебского медуниверситета: студенты откликнулись на работу ещё тогда, когда не было указа о надбавках-4

Я думаю, что мы, учитывая сложившуюся обстановку, зачтем им практику – это для 4-5 курса, кто работает.

Ректор Витебского медуниверситета: студенты откликнулись на работу ещё тогда, когда не было указа о надбавках-7

Еще университет предоставил возможность не только студентам, но и всем медикам самоизолироваться после работы. В общежитии «Двина» и абсолютно бесплатно. В апреле этим воспользовались 40 человек, в мае – уже 30.

# Коронавирус # общество # Анатолий Щастный # Анастасия Бут # Фотофакт

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