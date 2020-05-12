Ректор Витебского медуниверситета: студенты откликнулись на работу ещё тогда, когда не было указа о надбавках

Новости Беларуси. Студенты-медики трудятся наравне со старшими коллегами. А после смен «догоняют» учебную программу. Занятия в вузе проходят онлайн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Что, убежать и спрятаться дома у мамы?» Студенты Витебского медуниверситета о том, почему пошли подрабатывать в больницы

Тяжело в учении и пока тяжело в бою. Но справляются, и руководство университета это видит.