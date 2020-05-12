Ректор Витебского медуниверситета: студенты откликнулись на работу ещё тогда, когда не было указа о надбавках
Новости Беларуси. Студенты-медики трудятся наравне со старшими коллегами. А после смен «догоняют» учебную программу. Занятия в вузе проходят онлайн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Тяжело в учении и пока тяжело в бою. Но справляются, и руководство университета это видит.
Анатолий Щастный, ректор Витебского государственного медицинского университета:
Они откликнулись на работу еще тогда, когда не было указа о соответствующих надбавках. Они просто хотели помочь здравоохранению в связи с непростой ситуацией.
Я думаю, что мы, учитывая сложившуюся обстановку, зачтем им практику – это для 4-5 курса, кто работает.
Еще университет предоставил возможность не только студентам, но и всем медикам самоизолироваться после работы. В общежитии «Двина» и абсолютно бесплатно. В апреле этим воспользовались 40 человек, в мае – уже 30.