Как в Беларуси отметят 80-летие Великой Победы? Рассказали в Министерстве культуры

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым. Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Поделитесь, пожалуйста, что нам ждать, какие площадки будут организованы и как белорусы будут отмечать? Как вы будете помогать белорусам отмечать День Победы?

Инна Адамович, заместитель начальника главного управления – начальник управления государственных специальных культурных мероприятий Министерства культуры Беларуси:

Безусловно, Республика Беларусь, как и всегда, планирует масштабно отпраздновать этот значимый, весомый юбилей 80-летия Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Указом Президента Республики Беларусь от 5 октября 2023 года № 316 утвержден план мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 80-летия Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне.