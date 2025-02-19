Как в Беларуси отметят 80-летие Великой Победы? Рассказали в Министерстве культуры
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Поделитесь, пожалуйста, что нам ждать, какие площадки будут организованы и как белорусы будут отмечать? Как вы будете помогать белорусам отмечать День Победы?
Инна Адамович, заместитель начальника главного управления – начальник управления государственных специальных культурных мероприятий Министерства культуры Беларуси:
Безусловно, Республика Беларусь, как и всегда, планирует масштабно отпраздновать этот значимый, весомый юбилей 80-летия Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Указом Президента Республики Беларусь от 5 октября 2023 года № 316 утвержден план мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 80-летия Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Инна Адамович:
Планом предусмотрено проведение различных республиканских, региональных мероприятий, включая такие знаковые проекты, как военный парад на проспекте Машерова, концерт мастеров искусств и торжественное собрание во Дворце Республики в канун 9 Мая. Запланирован и состоится в рамках телепроекта «Площадь Победы», но на Октябрьской площади, как в предыдущие два года, масштабный гала-концерт мастеров искусств Беларуси и России. Впервые он состоится как совместное мероприятие Союзного государства с привлечением к участию не только белорусских, но и российских популярных исполнителей и коллективов.
Индивидуальными планами облисполкомов и Минского горисполкома запланирована широкая программа празднования данной юбилейной даты во всех регионах республики. С проведением различных выставочных мероприятий, митингов, концертных программ, конечно же, военно-исторических реконструкций и многих других. Кроме того, Республику Беларусь охватит республиканская общественная акция «Беларусь помнит», традиционно проводимая в рамках мероприятий 9 Мая.