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17 пустующих домов продали с начала года в Пуховичском районе

19 февраля 2025 14:39
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В Год благоустройства внимание порядку на земле. В Пуховичском районе с начала года продали 17 пустующих домов. Сейчас новые хозяева приводят их в порядок, благоустраивают территорию вокруг, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

17 пустующих домов продали с начала года в Пуховичском районе-2

Среди них и Владимир Граблюк. Он купил дом в деревне Талька. Участок в 13 соток привлек расположением: рядом железная дорога, будет удобно добираться в город. Мужчина уже восстановил печь и частично положил пол. Впереди реконструкция хозпостроек. В Пуховичском районе в планах на февраль-март ввести в хозоборот 16 домов.

17 пустующих домов продали с начала года в Пуховичском районе-4

Владимир Граблюк, житель деревни Талька:
Огород уже сделал, запахал, органику внес и буду садить. Неплохая инициатива, с одной стороны. В результате деревенские дома чтобы не пустовали и их восстанавливали.

17 пустующих домов продали с начала года в Пуховичском районе-6

Мария Климович, председатель Пуховичского районного Совета депутатов:
Информация об этих домах размещена в реестре пустующих домов, который любой человек, имея доступ в интернет, может посмотреть. Ознакомиться, узнать место расположения земельного участка, посмотреть фотографию дома, его характеристики, а также когда и до какого срока можно подать заявление. 

Всего же в 2025 году в Минской области в хозяйственный оборот планируют ввести более тысячи домов, а это свыше 250 гектаров земли.

# Государственная политика

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