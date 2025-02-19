17 пустующих домов продали с начала года в Пуховичском районе

В Год благоустройства внимание порядку на земле. В Пуховичском районе с начала года продали 17 пустующих домов. Сейчас новые хозяева приводят их в порядок, благоустраивают территорию вокруг, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Среди них и Владимир Граблюк. Он купил дом в деревне Талька. Участок в 13 соток привлек расположением: рядом железная дорога, будет удобно добираться в город. Мужчина уже восстановил печь и частично положил пол. Впереди реконструкция хозпостроек. В Пуховичском районе в планах на февраль-март ввести в хозоборот 16 домов.

Владимир Граблюк, житель деревни Талька: Огород уже сделал, запахал, органику внес и буду садить. Неплохая инициатива, с одной стороны. В результате деревенские дома чтобы не пустовали и их восстанавливали.

Мария Климович, председатель Пуховичского районного Совета депутатов:

Информация об этих домах размещена в реестре пустующих домов, который любой человек, имея доступ в интернет, может посмотреть. Ознакомиться, узнать место расположения земельного участка, посмотреть фотографию дома, его характеристики, а также когда и до какого срока можно подать заявление.

Всего же в 2025 году в Минской области в хозяйственный оборот планируют ввести более тысячи домов, а это свыше 250 гектаров земли.