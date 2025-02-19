Воспитанники Вилейской школы-интерната готовятся к благотворительному проекту «Цветные сны»

Воспитанники Вилейской специальной школы-интерната готовятся к республиканскому благотворительному проекту «Цветные сны». Вместе с артистами отечественной эстрады на подиум выйдут свыше 200 ребят со всей страны. Они продемонстрируют коллекции белорусских дизайнеров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Дизайнер Марина Филатова обсуждает с ребятами эскизы предстоящей коллекции. Внимательно слушает их идеи и предпочтения по фасону и цвету. Ее задача – сделать наряды по-настоящему индивидуальными и учесть пожелания каждого ребенка. Уже 7-й год учащиеся Вилейской школы-интерната на время перевоплощаются в настоящих моделей и покоряют столичный подиум.

Марина Филатова, заведующая отделением моды и дизайна Центра дополнительного образования детей и молодежи «Эврика»:

Мне пришла в голову идея, что это будут спортивные костюмы индивидуальные. Они будут яркие, в интересной трафаретной технике с принтом, который будет соответствовать каждому ребенку.