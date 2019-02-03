Как в Беларуси добывают алмазы? Репортаж в программе «Неделя»

Новости Беларуси. Профессиональный праздник на неделе отметили лучшие друзья девушек. 31 января – Международный день ювелира, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Удивительно вот что: еще совсем недавно наша страна не могла предложить ювелиру практически никаких исходных материалов высокой ценности. Например, золота, изумрудов или бриллиантов. Нет их в наших недрах. Зато теперь есть в наших научных лабораториях – вплоть до эксклюзивов. Дальше – больше: на предприятиях в промышленных масштабах.

Почему белорусские изумруды запрещены в Колумбии? Для опытного ювелира это несметное богатство – всего лишь рабочий материал. Павел в этом деле больше 20 лет. За это время изучил характер каждого камня и металла.

Павел Казак, начальник производственного участка ювелирной компании:

С серебром намного сложнее работать, чем с золотом, хотя цена работы, по идее, различается очень сильно. Очень сложно крепить изумруды, например, потому что они очень хрупкие.

Чтобы самозванец не проник в шкатулку, защиту внедряют уже в само украшение. К примеру, недавно появились кольца со специальными чипами, которые хранят всю информацию об изделии.

Сегодня высокотехнологичные украшения – мировой тренд. Браслеты и кольца измеряют пульс, температуру и давление – люди во все времена стремились к сочетанию красоты и практичности.

Вячеслав Луговой, доцент кафедры конструирования и производства приборов БНТУ:

Кожемяки носили кольца для того, чтобы мять кожу. Лучники носили кольца для того, чтобы не повредить кожу рук при натяжении. А вообще большинство ювелирных украшений в древности были мужскими – и диадема, и кольцо. Постепенно женщины всё отняли у мужчин.

Сегодня украшения – способ выразить себя. В моде особый стиль и индивидуальность. В ожерельях и кольцах носят осколки метеоритов, инкрустируют бриллиантами сумки и даже обложки журналов.

Александра Вераксо, заместитель директора ювелирной компании:

Это агат. Каждое украшение сделано вручную, потому что нет ни одного похожего камня. Вы можете быть уверены, что второго такого украшения не будет.

Даже две серьги не похожи: форма вроде бы полукруглая, но при этом они разные.

Ольга Коршун, корреспондент:

Ювелирные украшения ценились во все времена. Особенно хорошо это видно на портретах. К примеру, наряд этой знатной дамы XVII века буквально усыпан жемчугом, который стал настоящей приметой того времени.

Украшения есть даже на туфельках, много золота. Даже страшно представить, сколько стоит такой наряд. В те времена украшения носили не только женщины, но и мужчины, вкладывая в них определенный смысл.

Булава гетмана Великого княжества Литовского инкрустирована драгоценными камнями.

Но самый большой камень – огромный бриллиант – в головном уборе. Судя по всему, в то время их носили мужчины.

Кстати, мода носить бриллианты зародилась относительно недавно. В 30-х годах прошлого столетия американская компания, которая обладала монополией на добычу этих углеродов, начала активно продвигать свой товар. С тех пор бриллианты стали лучшими друзьями почти всех девушек, а от количества нолей в стоимости этих камней рябит в глазах.

Еще до недавнего времени позволить себе их мог далеко не каждый, но пару лет назад алмазы стали намного ближе. Их выращивают всего в 15 километрах от Минска.

Вот в таких аппаратах происходит синтез алмаза. Трое суток хватает, чтобы создать камень, который в природе растет годами. В месяц здесь собирают до 300 алмазов. Выращивают не только бесцветные и белые камни (они, кстати, самые популярные), но и цветные экземпляры: от канареечного до лимонного и черного – как говорится, любой каприз за ваши деньги.

Максим Борд, генеральный директор компании по производству алмазов:

По всем характеристикам и свойствам, тепло- и электропроводности он ничем не отличается от природного. А по красоте, с учетом того, что лабораторно выращенный бывает порой даже тверже, то игра света, игра граней порой даже более яркая и насыщенная, чем в природном алмазе.

Наши камни оценили уже в Британии и Бельгии. Говорят, что даже сэр Элтон Джон имеет в коллекции белорусский бриллиант. Впрочем, на этом производстве уже ничему не удивляются. Они сами стремятся удивлять. Алмаз из волос: сколько может стоить необычный камень

– Согласны с утверждением, что лучшие друзья – это бриллианты?

– Мне больше по душе танзаниты, сапфиры, изумруды.

Можно догадаться, что изучать ювелирное дело на профессиональном уровне идут, в основном, девушки. Наталья буквально через полгода станет дипломированным инженером в этой отрасли.

В БНТУ изучать тонкости такого производства начали в 2000 году. Сейчас эти специалисты на вес золота на всем постсоветском пространстве.

Наталья Олешкевич, студентка приборостроительного факультета БНТУ:

Все считают, что ювелиры – это, естественно, мужчины. Но я не нахожу ни одной специальности, в которой не может работать женщина.