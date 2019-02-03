Алмаз из волос: сколько может стоить необычный камень

Новости Беларуси. Если обычные бриллианты потеряли свой блеск и красоту, клиенту в Беларуси предложат вот такие экземпляры. Они выращены из человеческих волос. 20-30 граммов достаточно, чтобы увековечить красоту в камне, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.