Почему белорусские изумруды запрещены в Колумбии?

Новости Беларуси. Прогресс дошел до невероятного: бриллианты выращивают даже из человеческих волос. И всё это – в 15-ти километрах от Минска, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Берилл красный в природе встречается только в одном месте на юге США, на границе с Мексикой.

А с недавних пор этот камень встречается еще и в белорусском научно-практическом центре. Перед нами редчайший экземпляр на Земле – красный изумруд.

В природе он образуется при извержении вулканов, растет в раскаленной лаве и насыщается разными химическими элементами. Отсюда такой необычный цвет.

А в нашей лаборатории этот красавец растет в печах, где температура достигает 1000 градусов.

Андрей Солдатов, ведущий научный сотрудник научно-практического центра по материаловедению НАН Беларуси:

Средняя цена красного берилла синтезированного – около 10 долларов за карат. А природный можно умножать тысяч на 10.

Ученые синтезируют не только редкие экземпляры, но и обычные изумруды. Перед нами просто россыпь высокотехнологичной красоты. Даже профессионалы сбиты с толку поразительным сходством природных и синтезированных камней.