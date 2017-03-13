Как уволиться досрочно: «Открытый разговор»

Станислав Желудок, главный правовой инспектор труда Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников потребительской кооперации: Статьёй 41-ой Трудового кодекса Республики Беларусь предусмотрены такие основания для досрочного прекращения трудовых отношений, как, например, состояние здоровья человека, а также, если наниматель нарушает трудовое законодательство.

При каких обстоятельствах он может это сделать?

Если до истечения контракта остается время, а работник хочет уволиться прямо сейчас.

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Илона Волынец, СТВ: Переезд в другой город является основанием для расторжения контракта? Станислав Желудок, главный правовой инспектор труда Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников потребительской кооперации: В той же статье 41-ой есть такая формулировка: «И иные уважительные причины».

То есть, что отнести к иным уважительным причинам?

Если изучить, например, постановление пленума Верховного суда Республики Беларусь №4, там приводятся такие, например, случаи, когда работник, например, по состоянию здоровья не может выполнять эту работу. Если ему необходимо переехать на другое место жительства – кстати, вот этот момент там прописан. Также, если работнику необходимо осуществить уход за больным членом семьи.

Александр Мошко, заместитель генерального директора производственного холдинга по персоналу:

Хотел обратить внимание на несколько другую сторону этого же вопроса. Когда работник приходит наниматься в компанию, он заключает договор, он заключает контракт, который предусматривает обязательства с обеих сторон.

Тут, как в семье – есть муж, есть жена.

Вступили в брак, заключили соглашение, понесли обязанности. В то же время работник, получив предложение в другой компании о работе, несколько забывает про свои обязанности и говорит: «Мне срочно нужно всё сделать».