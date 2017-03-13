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Запах духов и отказ курить: самые курьёзные причины увольнения

13 марта 2017 15:53
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За что увольняли сотрудников в разных странах, рассказали в программе «Открытый разговор».

Радио

Запах духов и отказ курить: самые курьёзные причины увольнения -1


Сотрудница одной из парикмахерских Москвы и её начальник поспорили о вкусах. В салоне постоянно играла одна и та же радиостанция. Девушка осмелилась переключить канал. Оказалось, что это – любимое радио директора, и парикмахер лишилась работы.

Объявление

Запах духов и отказ курить: самые курьёзные причины увольнения -4


Газетные объявления о вакансиях часто преподносят условия для соискателей работы в очень приукрашенном виде. На такую удочку попался и сотрудник фирмы из Чехии. Он отправил резюме на электронную почту своей же организации. Результат был прямо противоположным тому, чего он ждал. Сотрудник лишился работы.

Фокус

Запах духов и отказ курить: самые курьёзные причины увольнения -7


Фокус, который стоил репутации. Чтобы как-то заинтересовать своих учеников, британский учитель средней школы во время занятий решил показать им несколько несложных фокусов. Во время одного из них педагог показывал, как обычный карандаш можно засунуть в одно ухо, а вытащить из другого. Фокусы настолько понравились ученикам, что они решили повторить их дома. В итоге три школьника попали в больницы. Неудачливого фокусника из школы уволили.

Духи

Запах духов и отказ курить: самые курьёзные причины увольнения -10


Сотрудники бухгалтерши Мэри из Великобритании на дух не переносили свою сослуживицу. А виной всему – слишком сладкий запах её духов. Коллеги так часто просили начальника уволить Мэри, что, в конце концов, он сдался.

Некурение

Запах духов и отказ курить: самые курьёзные причины увольнения -13


Сразу семерых сотрудников шведского инженерного бюро директор уволил за то, что они не курили. Работники хотели запретить курение в офисе, а начальник был заядлым курильщиком. Вместо того, чтобы расстаться со своей вредной привычкой, он распрощался с её противниками.

Как уволиться досрочно: «Открытый разговор»

# Трудовые отношения

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