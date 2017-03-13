Запах духов и отказ курить: самые курьёзные причины увольнения

За что увольняли сотрудников в разных странах, рассказали в программе «Открытый разговор». Радио



Сотрудница одной из парикмахерских Москвы и её начальник поспорили о вкусах. В салоне постоянно играла одна и та же радиостанция. Девушка осмелилась переключить канал. Оказалось, что это – любимое радио директора, и парикмахер лишилась работы.

Объявление



Газетные объявления о вакансиях часто преподносят условия для соискателей работы в очень приукрашенном виде. На такую удочку попался и сотрудник фирмы из Чехии. Он отправил резюме на электронную почту своей же организации. Результат был прямо противоположным тому, чего он ждал. Сотрудник лишился работы.

Фокус



Фокус, который стоил репутации. Чтобы как-то заинтересовать своих учеников, британский учитель средней школы во время занятий решил показать им несколько несложных фокусов. Во время одного из них педагог показывал, как обычный карандаш можно засунуть в одно ухо, а вытащить из другого. Фокусы настолько понравились ученикам, что они решили повторить их дома. В итоге три школьника попали в больницы. Неудачливого фокусника из школы уволили.

Духи



Сотрудники бухгалтерши Мэри из Великобритании на дух не переносили свою сослуживицу. А виной всему – слишком сладкий запах её духов. Коллеги так часто просили начальника уволить Мэри, что, в конце концов, он сдался.

Некурение