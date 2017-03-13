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Главный документ в жизни: Максим Рыженков вручил паспорта 22 юным спортсменам

13 марта 2017 13:33
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Новости Беларуси. В преддверии Дня Конституции в Беларуси традиционно проходят церемонии торжественного вручения паспортов. Получить свой главный личный документ из рук известных людей особенно приятно и ответственно. Этой чести удостаиваются лишь лучшие ребята, которые уже успели проявить себя в разных сферах.

13 марта паспорта гражданина Беларуси получили 22 юных спортсмена. Документ 14-летним ребятам вручил первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков.

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:
С этого момента уже и определенный круг прав и обязанностей на них налагается, и уже они в определенной степени шагнули в ту взрослую жизнь, по которой им с сегодняшнего дня придется каждый день принимать какие-то самостоятельные решения и доказывать свое право на то место в жизни, на которое они претендуют.

Дмитрий Трусевич:
Для меня это большая честь, потому что я являюсь полноценным гражданином Республики Беларусь. Я очень рад. Конечно, волнуюсь, есть немножко мандраж.

В особой обстановке свои главные документы получат еще сотни юношей и девушек из всех регионов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Конституция # Максим Рыженков

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