Финансовое подразделение РУВД Червенского райисполкома признали лучшим в области

Новости Беларуси. Финансовое подразделение отдела внутренних дел Червенского райисполкома признано лучшим в области по итогам оперативно-служебной деятельности за 2016 год. От оплаты труда до бухгалтерского учета – вопросы, касающихся благосостояния тех, кто заботится о благополучии людей, ежедневно решают как раз-таки сотрудники финансовых служб.

Состав июньского подразделения остается неизменным почти 20 лет.

Возможно, отсюда и слаженность финансистов, работа которых отмечено, к слову, далеко не в первый раз. Подробности в сюжете программы «Минщина» на СТВ.