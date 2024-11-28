Как устроена американская модель ведения войны — рассказал Кирилл Казаков

Кирилл Казаков, заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер»:

Знаешь, я вот только одного не могу понять. Ладно, украинцы, там, знаешь, с заявлением некоторых их политиков… Следует от них ожидать по причине того, что им отступать-то некуда. Но Трамп же все-таки бизнесмен, он же прекрасно понимает, что все его деньги, которые он заработал или может заработать, по идее, должны в случае вот такого развития событий – нападения или там отражения каких-то угроз «Орешника» от России – можно их потерять. Как многие эксперты говорят, есть американская система ведения войны, а есть российская. Американская – когда считают ущерб. Как только этот ущерб становится крайне невыгодным, тогда, может быть, войну надо переставать продолжать. Потому что дорого для всех. И для одной стороны, и для другой стороны. А у нас как? Вот вы нас, собственно говоря, за усы дергаете, дергаете, дергаете, дергаете, дергаете. И мы в тот самый момент, когда мы уже кучу денег потратили, просто достанем «Орешник» и лупанем. И вот они, опять же, этой логики понять не могут. Как Матросов, который закрывал...

Григорий Азаренок, СТВ:

Да, с точки зрения рацио, ну, что он сделал? Ну, дзот закрыл собой, ну, потратили немцы... Один человек – потратили немцы пулеметную очередь. Или вот у нас деревня Гаи под Могилевом. Бессмысленно было сопротивляться: вас мало, там прут танковые армады. Этот металл грохочет, бьет, все на своем пути уничтожает, они рвутся к Москве. И вот эти несколько десятков человек, но они идут, сражаются для того, чтобы был 1945 год. Они это знают, что будет, и он обязательно будет, когда вот такие жертвы есть.