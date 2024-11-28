В интернете всё другое – как блогеры создают идеальный образ для Instagram?

Интернет становится частью нашей жизни, но хорошо, если это только небольшая часть. А если он заполняет всю нашу жизнь? И что будет, если его взять и убрать из нее? Жизнь без интернета. Какие мы без фильтров? Об этом и не только поговорим в ток-шоу «Точки над «i».

Анна Трубецкая, певица:

На мой взгляд, у всех преимущество наличия интернета есть один большой минус, что та картинка, которую нам транслируют блогеры, известные люди, она слишком идеальная. Депрессия, на мой взгляд, может часто возникать тогда, когда ты понимаешь, что твоя реальная жизнь отличается от того блогера, которого ты смотришь, а на самом ведь то деле там такие же проблемы, просто их не рассказывают в интернете. Она снимет красивое утро, красивый идеальный завтрак. И неважно, если она в третий раз пережаривает эту яичницу, она у нее не получилось, подгорела, но выставит она идеальную. Цветы эти красивые, а может, она их выпросила у мужа через скандалы или сама себе купила. Вот в этом есть маленький пункт, который нам мешает воспринимать этот мир реально.