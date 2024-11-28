Как распознать и преодолеть интернет-зависимость? Советы психолога

Интернет становится частью нашей жизни, но хорошо, если это только небольшая часть. А если он заполняет всю нашу жизнь? И что будет, если его взять и убрать из нее? Жизнь без интернета. Какие мы без фильтров? Об этом и не только поговорим в ток-шоу «Точки над «i».

Михаил Свито, ведущий:

Ирина, вы как психолог. Мне очень интересно, действительно у нас существует у всех интернет-зависимость, гаджет-зависимость, телефоно-зависимость, социальные сети-зависимость и так далее? Какие формы можно приобретать? По каким критериям можно оценить зависимого человека?

Ирина Бивзюк, психолог:

На самом деле мы сейчас все интернет-зависимы, потому что мы удовлетворяем свои потребности за счет интернета. Это и покупки, и получить какой-то дофамин, и с кем-то пообщаться. Поэтому, естественно, происходит такая зависимость. Надо смотреть, насколько это зависимость. Если у человека меняется настроение, что он не зашел в соцсети или в игры, если он тратит очень много времени, финансов на это, если у него есть сложности в отношениях с близкими, на это стоит обратить внимание. Возможно, у вас развивается зависимость.