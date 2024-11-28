Казаков: в Великобритании нет Конституции, но как-то живёт и пытается нам указывать, как жить

Григорий Азаренок, СТВ: День рождения Александра Александровича Блока, великого нашего поэта, который сказал: «Нам внятно все. И острый галльский смысл, и сумрачный германский гений...» Он там перечисляет все европейские страны. Всех поздравляю с днем рождения гениального поэта Александра Александровича Блока. Сегодня много песен хочется поставить. Одна из них такая проникновенная у него есть про войну, о том, что никто не придет назад. Ну что ж, это чуть позже, но понятно, и мы Европой, и мы их еще жить научим. И демократией, кстати, и выбором.

Кирилл Казаков, заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер»: Мы – новая Европа. Как бы то ни звучало, мы – новая Европа. Есть некоторые вещи, которые наши враги пытались отнять. А почему мы должны отдавать им вообще название «Европа»? Мы европейская нация? Европейская! Но не по политическим мотивам, по географическим мотивам.

Кирилл Казаков:

И демократией, и выбором. Кстати, 4 декабря исполняется 35 лет белорусскому Центризбиркому. В общем, поздравляем, в 1989-м году он появился. Поэтому, собственно говоря, мы можем говорить о том, что наша европейская белорусская избирательная система – одна из лучших в «этой» Европе. Потому что, если, например, даже задаться вопросом, как голосуют американцы, сколько мы об этом писали, сколько мы об этом говорили. Ну извини, несколько сотен человек выбирают президента государства, в котором живет 300 миллионов человек. И эти люди пытаются учить весь мир демократии. Ну, это же какая-то очень странная штука, да? А, например, сегодняшнее заявление о том, что наконец-таки премьер-министр Великобритании, который только-только был назначен, мне кажется, вот буквально пару месяцев...

Я даже партии не могу запомнить. Но смысл в том, что его партия уже потеряла доверие большинства избирателей. И вот эта либеральная история государств Европы, возвращаясь к этому, – когда две партии и нет президента, есть непонятный глава государства, который меняется как перчатки, и в этой истории страна может десятилетиями жить. А еще в Великобритании, если вы не знаете, Конституции нет. И ничего, страна как-то живет и пытается нам еще указывать, как жить. И еще страна раздает паспорта бывшим своим колониям как второму сорту. И ничего, страна пытается жить.