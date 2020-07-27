Как удвоить баланс в «Оплати»? Продолжается рекламная игра «Зелёные конверты»

Новости Беларуси. Удвоить баланс просто: продолжается рекламная игра «Зеленые конверты». 20 счастливчиков после каждого еженедельного розыгрыша уже получают свой выигрыш на электронный кошелек в «Оплати», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приложение – разработка резидента ПВТ компании LWO и «Белинвестбанка». Для того чтобы участвовать в игре, достаточно пополнить электронный кошелек не менее чем на 50 рублей и совершить хотя бы один платеж в неделю. Сумма выигрыша будет зависеть от остатка.

Если в кошельке от 50 до 100 рублей, то вы получите 100 рублей в подарок. При балансе от 100 до 200 – приз 200 рублей. Если у вас на счете от 200 до 400 рублей, выиграть можно 400. А при зачисленных более четырех сотнях можно получить 600 рублей в подарок. Каждый этап – ровно неделя. 20 счастливчиков – по пять победителей в каждой категории в зависимости от суммарного остатка на кошельках.

Сервисом «Оплати» можно рассчитываться в магазинах, транспорте, кафе и совершать платежи ЕРИП без комиссий и переплат.

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*На правах рекламы