Где в Минске загадать желание на предстоящий год – рассказал начальник отдела дизайна «Минскрекламы»

Татьяна Бугоркова, начальник отдела дизайна государственного предприятия «Минскреклама»:

Центральные локации, уже привычные, традиционные, и площадки районные, парки – все это в этом году приобретает совершенно другой вид и отличается от того, что было в прошлом году. Главная елка страны порадует своей площадкой всех тех, кто туда придет, на Октябрьскую площадь. Они смогут посетить усадьбу Деда Мороза и Снегурочки, прогуляться по улице этой усадьбы, подышать свежим воздухом в еловом лесу, сфотографироваться рядом с фабрикой игрушек, сфотографироваться рядом с почтой Деда Мороза, пройти через две волшебные входные арки, загадать желание, глядя на гигантские часы, где стоит, как всегда, без пяти двенадцать, и у всех еще будет время успеть загадать желание. Всех гостей Октябрьской площади ждет небольшая стилизованная выставка ретро-открыток по принципу домино. Это ростовые конструкции, где представлены наши старые открытки, которыми поздравляли друг друга наши бабушки, дедушки, наши мамы, папы, а для кого-то и прабабушки, и прадедушки. Эта выставка будет очень красочная и нарядная, и она, безусловно, будет интересна абсолютно всем: и молодому поколению, которое только с этим познакомится, ну и людям старшего поколения, безусловно, будет приятно вспомнить, как они поздравляли друг друга еще совсем недавно, но это был уже прошлый век.

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