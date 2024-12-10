Как минчанам пообщаться с Дедом Морозом? Узнали у начальника управления культуры Мингорисполкома

Беларусь на пороге 2025-го. В преддверии любимого всеми праздника нас объединяет особенное настроение. Чтобы создать волшебную атмосферу в Минске городские службы приступили к оформлению площадей и улиц. Наряженные ели, световые иллюминации, удивительные фотозоны и тематические ярмарки становятся точками притяжения жителей и гостей города. Обсудили в ток-шоу «Большой город», какие локации стоит посетить, чтобы почувствовать атмосферу праздника в столице.
Юлия Алексеюк, ведущая ток-шоу:
В чудеса верят не только дети, но и взрослые продолжают это делать. Как можно обратиться к Дедушке Морозу? Нужно написать письмо или все же в Минске есть возможность сделать это лично и рассказать ему о своих самых заветных желаниях?
Екатерина Лучина, начальник управления культуры Мингорисполкома:
В этом году у нас столичный транспорт будет организовывать совместно с «Белпочтой» такой проект: установят в общественном транспорте, который будет тематически украшен, за рулем которого будет Дедушка Мороз, почтовые ящики, где любой желающий может оставить свое письмо – как и взрослый, так и ребенок – Деду Морозу. Ну конечно, это можно будет сделать и лично. У нас в этом году будет резиденция Деда Мороза в Первом Национальном торговом доме. 11 декабря открывается эта резиденция, будет очень красиво украшена, второй и третий этажи в торговом доме будут в виде домика Деда Мороза, нижний уровень – это будут апартаменты Деда Мороза, где будут находиться соответственно главный Дед Мороз и Снегурочка. Все желающие смогут пообщаться с Дедушкой Морозом, рассказать стихи, исполнить песни. Никто, конечно же, не останется без маленьких подарков.
Подробнее в видео.