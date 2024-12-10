Как минчанам пообщаться с Дедом Морозом? Узнали у начальника управления культуры Мингорисполкома

Юлия Алексеюк, ведущая ток-шоу: В чудеса верят не только дети, но и взрослые продолжают это делать. Как можно обратиться к Дедушке Морозу? Нужно написать письмо или все же в Минске есть возможность сделать это лично и рассказать ему о своих самых заветных желаниях?

Екатерина Лучина, начальник управления культуры Мингорисполкома:

В этом году у нас столичный транспорт будет организовывать совместно с «Белпочтой» такой проект: установят в общественном транспорте, который будет тематически украшен, за рулем которого будет Дедушка Мороз, почтовые ящики, где любой желающий может оставить свое письмо – как и взрослый, так и ребенок – Деду Морозу. Ну конечно, это можно будет сделать и лично. У нас в этом году будет резиденция Деда Мороза в Первом Национальном торговом доме. 11 декабря открывается эта резиденция, будет очень красиво украшена, второй и третий этажи в торговом доме будут в виде домика Деда Мороза, нижний уровень – это будут апартаменты Деда Мороза, где будут находиться соответственно главный Дед Мороз и Снегурочка. Все желающие смогут пообщаться с Дедушкой Морозом, рассказать стихи, исполнить песни. Никто, конечно же, не останется без маленьких подарков.