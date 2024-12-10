Развитие авиаотрасли, партнерство в фармацевтике и поставки машин. В Иркутске определили новые векторы сотрудничества российского региона с Беларусью, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Товарооборот в 2024 году на уровне в 77 миллионов долларов, но потенциал куда шире. Сегодня наша страна готова отправлять в Иркутскую область технику для лесозаготовки, сельского хозяйства и пассажироперевозок. Речь идет и о создании белорусского мультибрендового центра обслуживания. Кроме того, готовы расширить номенклатуру медицинских товаров и увеличить поставки продуктов питания. В числе самых амбициозных – проект по созданию самолета «Асвей».

Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома: Мы искали эти точки роста, и они обозначены. Это вопросы, связанные с авиацией, и мы очень плотно хотим этой темой заниматься. Беларусь хочет стать государством, производящим авиационные самолеты. У нас уже сегодня установлены контакты с заводом Яковлева.

Роман Колесов, первый заместитель губернатора Иркутской области (Россия):

Огромное количество у нас техники уже работает в лесной сфере, в сельскохозяйственной сфере, в дорожной сфере, и есть перспективы по наращиванию такого сотрудничества, по развитию логистических центров, по развитию сервисных центров, которые могли бы оперативно решать задачи с восстановлением работающей техники.

В скором времени в Иркутске пройдет Биржа деловых контактов. Об участии заявили более 40 наших предприятий.