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В Иркутске определили новые векторы сотрудничества российского региона с Беларусью

10 декабря 2024 06:33
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Развитие авиаотрасли, партнерство в фармацевтике и поставки машин. В Иркутске определили новые векторы сотрудничества российского региона с Беларусью, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Иркутске определили новые векторы сотрудничества российского региона с Беларусью-2

Товарооборот в 2024 году на уровне в 77 миллионов долларов, но потенциал куда шире. Сегодня наша страна готова отправлять в Иркутскую область технику для лесозаготовки, сельского хозяйства и пассажироперевозок. Речь идет и о создании белорусского мультибрендового центра обслуживания. Кроме того, готовы расширить номенклатуру медицинских товаров и увеличить поставки продуктов питания. В числе самых амбициозных – проект по созданию самолета «Асвей».

В Иркутске определили новые векторы сотрудничества российского региона с Беларусью-4

Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:
Мы искали эти точки роста, и они обозначены. Это вопросы, связанные с авиацией, и мы очень плотно хотим этой темой заниматься. Беларусь хочет стать государством, производящим авиационные самолеты. У нас уже сегодня установлены контакты с заводом Яковлева.

В Иркутске определили новые векторы сотрудничества российского региона с Беларусью-6

Роман Колесов, первый заместитель губернатора Иркутской области (Россия):
Огромное количество у нас техники уже работает в лесной сфере, в сельскохозяйственной сфере, в дорожной сфере, и есть перспективы по наращиванию такого сотрудничества, по развитию логистических центров, по развитию сервисных центров, которые могли бы оперативно решать задачи с восстановлением работающей техники.

В скором времени в Иркутске пройдет Биржа деловых контактов. Об участии заявили более 40 наших предприятий.

# Беларусь-Россия # Петр Пархомчик

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