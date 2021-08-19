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Почти 8 тысяч квартир построили в Минске с начала года

19 августа 2021 15:04
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Новости Беларуси. За первое полугодие в Минске построили почти 8 тысяч квартир. Пятая часть из них для граждан, стоящих на учете в улучшении жилищных условий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Почти 8 тысяч квартир построили в Минске с начала года-1

Также в 2021 году сдали два объекта социального назначения. Это ясли-сад № 573 на улице Владислава Голубка и амбулаторно-поликлиническое учреждение на проспекте Победителей.

Активно застраиваются все районы Минска. В Заводском с начала 2021 года построили 9 многоквартирных домов – это боле 1 300 квартир. Сейчас в районе возводится еще четыре жилых объекта почти на 500 квартир в границах Партизанского проспекта, улиц Крупской, Юношеской, Шишкина и Кулешова.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Фотофакт

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