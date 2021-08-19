Электродом на 60 квартир появится в Березино. Чем удивят новосёлов?

Новости Беларуси. К возведению нового электродома в Березино строители приступят в сентябре, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. К возведению нового электродома в Березино строители приступят в сентябре, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
60-квартирное здание будет состоять из трех секций и пяти этажей. Строительство уникального дома принесет плюс всему райцентру, так как для ввода такого объекта нужно будет обновить сопутствующую электроинфраструктуру. Также местные спасатели подготовили подарок будущему дому – яркий мурал. Он расположится на фасаде. В эксплуатацию объект введут в 2022 году.
Ирина Сасковец, директор УКС Березинского района:
В проекте предусмотрены поквартирное отопление, электроконвекторы с терморегуляторами, электроплиты, и соответственно по новым строительным нормам у нас предусмотрена установка трех лифтов.
В прошлом году было введено два 40-квартирных жилых дома. Там тоже 78 квартир было для многодетных семей – мы в прошлом году перевыполнили план.
Сейчас же к финишу подходит строительство 25-квартирного дома на улице Красина. Здание готово на 80 %. 15 квартир предназначено для многодетных, еще 10 – для переселения жителей из ветхих и аварийных домов.