Электродом на 60 квартир появится в Березино. Чем удивят новосёлов?

Новости Беларуси. К возведению нового электродома в Березино строители приступят в сентябре, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

60-квартирное здание будет состоять из трех секций и пяти этажей. Строительство уникального дома принесет плюс всему райцентру, так как для ввода такого объекта нужно будет обновить сопутствующую электроинфраструктуру. Также местные спасатели подготовили подарок будущему дому – яркий мурал. Он расположится на фасаде. В эксплуатацию объект введут в 2022 году.

Ирина Сасковец, директор УКС Березинского района:

В проекте предусмотрены поквартирное отопление, электроконвекторы с терморегуляторами, электроплиты, и соответственно по новым строительным нормам у нас предусмотрена установка трех лифтов.

В прошлом году было введено два 40-квартирных жилых дома. Там тоже 78 квартир было для многодетных семей – мы в прошлом году перевыполнили план.