С 1 февраля на ул. Интернациональной в Минске ограничат работу транспорта

Новости Беларуси. С 1 февраля Интернациональную закроют для всех видов транспорта. Здесь начнутся ремонтные работы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ограничения затронут небольшой участок до дома номер 8. Повернуть с Городского Вала будет нельзя. Правда только ночью, с 23.00 до 6 утра. Временные неудобства продлятся до мая.