Прямой эфир

С 1 февраля на ул. Интернациональной в Минске ограничат работу транспорта

29 января 2020 18:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. С 1 февраля Интернациональную закроют для всех видов транспорта. Здесь начнутся ремонтные работы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С 1 февраля на ул. Интернациональной в Минске ограничат работу транспорта -1

Ограничения затронут небольшой участок до дома номер 8. Повернуть с Городского Вала будет нельзя. Правда только ночью, с 23.00 до 6 утра. Временные неудобства продлятся до мая.

С 1 февраля на ул. Интернациональной в Минске ограничат работу транспорта -4

# Работа транспорта в Минске # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Автомобилисты помогли ГАИ задержать нетрезвого водителя в Минске
29 января 2020 18:02

Автомобилисты помогли ГАИ задержать нетрезвого водителя в Минске

Лекарства, средства защиты и дезинфекции. Гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом отправлен из Беларуси в Пекин
29 января 2020 14:48

Лекарства, средства защиты и дезинфекции. Гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом отправлен из Беларуси в Пекин

«Группа экспертов сформирована». Белорусские медики готовы выехать в Китай для оказания помощи в изучении коронавируса
29 января 2020 14:44

«Группа экспертов сформирована». Белорусские медики готовы выехать в Китай для оказания помощи в изучении коронавируса