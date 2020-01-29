«Ужас, катастрофа и фантастика». Возможно ли в Беларуси ввести 4-дневную рабочую неделю?

Марина Лазарь, начальник главного управления юридической работы и правового обеспечения Федерации профсоюзов Беларуси: С точки зрения работников, для нас, как для профсоюзов, самым важным фактором, который лёг бы в основу принятия такого решения – это, безусловно, чтобы не уменьшилась заработная плата работника. И если возрастает интенсивность труда, чтобы были обеспечены условия для этого работника. В том числе, и его защита.

Но это, может быть, не сегодняшнего дня проблема и вопрос для нас. Но главное, чтобы люди понимали, что это не ведёт к уменьшению заработной платы. У нас в своё время была шестидневная рабочая неделя, сделали пятидневную рабочую неделю. Посмотрите, в нашей конституции не зря записали: не более 40 часов рабочая неделя должна составлять. А уже меньше – пожалуйста. Всё зависит от экономики.

В Латинской Америке в некоторых корпорациях, может быть и в США, и в Европе об этом ведут разговор, уже перешли на четырёхдневную рабочую неделю. И, в общем-то, как показывают замеры, работать стали не хуже, результат ещё даже лучше получается.

В ближайшие 20-30 лет, однозначно, нет. Возможно, в отдельных сферах переход с 8-часового на 16-часовой и шестидневный режим. Это творческие люди, это Парк высоких технологий, которые работают с перерывами, которые официально имеют право на сиесты, которые имеют право на творческие кризисы, которые мы называем в трудовом законодательстве «прогулы». Оно, конечно же, индивидуально по отраслям, по видам деятельности, по профессии, но в целом, я считаю, что такие разговоры только «разбэшчваюць».

Андрей Карпунин:

И ещё поколение Z, поколение Y. Представляете, к чему мы придём? Кто будет формировать пенсионный фонд через 10 лет? Мы с вами будем 90-летними – и будем работать и за себя, и за наших вот этих?

Григорий Василевич:

Я бы с вами поспорил. На 20-30 лет… Оглянитесь, 5-10 лет назад какие были технологии, какие сейчас. Фантастически развивается общество. И безусловно, не идёт речь о том, что это завтра. Но в перспективе, именно в этом направлении может быть развитие – это не российский опыт – что там об этом заикнулись и мы повторяем, что в России. Нет. Но апробация определённая может быть, и зависит это, действительно, от состояния экономики конкретной организации, на предприятии. Здесь это, действительно, те размышления, которые, в общем-то, уместны и нормальны. Но я понимаю, что проще сейчас сказать, что такого не должно быть, и кто-нибудь за пределами нашей студии скажет: «Так это ж приведёт к уменьшению зарплаты!» Конечно, нет. Заработная плата должна быть сохранена. Расценки и так далее. Подсчитано, что больше теряется времени как раз в этих рамках. Если человек настроен на работу 10 часов, чиновники – я работал по 12-14 часов, Игорь Александрович, Вы, наверное, тоже, многие, здесь присутствующие – мы привыкли к этой работе. Речь не идёт, конечно, о пролетариях, кто у станка, с тяжёлой физической работой. И я не говорю, что это повсеместно. Абсолютно не выступаю за это. Но то, что об этом можно подумать, поразмышлять и где-то попытаться внедрить – это было бы неплохо.