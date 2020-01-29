Автомобилисты помогли ГАИ задержать нетрезвого водителя в Минске

Новости Беларуси. Не проехали мимо. В столичной Госавтоинспекции отметили минчан, которые оказали помощь сотрудникам дорожной милиции в задержании правонарушителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Не проехали мимо. В столичной Госавтоинспекции отметили минчан, которые оказали помощь сотрудникам дорожной милиции в задержании правонарушителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Так, две недели назад на Партизанском проспекте два автомобилиста смогли остановить водителя, который находился за рулем нетрезвым. Молодые люди вызвали милицию и удерживали мужчину до приезда сотрудников.
Павел Березовик:
Увидел: выехал товарищ на микроавтобусе, начал вилять. Сразу понял, видимо, возможно, он пьяный. Достали у него ключи с машины, вызвали ГАИ.
Вадим Гаркун, начальник УГАИ РУВД Мингорисполкома:
Хочется с радостью признать то, что уже становится доброй традицией, когда мы к себе в управление ГАИ приглашаем участников дорожного движения, водителей в том числе, которые, проявив свою гражданскую позицию, каким-то своим действием помогли предотвратить наступление более тяжких последствий, видя ситуацию нестандартную на дороге.
Всего с начала 2020 года в столице уже три случая, когда неравнодушные минчане оказали содействие сотрудникам ГАИ. За мужество и находчивость минчанам в торжественной обстановке вручили благодарности и поощрили материально.