Автомобилисты помогли ГАИ задержать нетрезвого водителя в Минске

Новости Беларуси. Не проехали мимо. В столичной Госавтоинспекции отметили минчан, которые оказали помощь сотрудникам дорожной милиции в задержании правонарушителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, две недели назад на Партизанском проспекте два автомобилиста смогли остановить водителя, который находился за рулем нетрезвым. Молодые люди вызвали милицию и удерживали мужчину до приезда сотрудников.

Павел Березовик:

Увидел: выехал товарищ на микроавтобусе, начал вилять. Сразу понял, видимо, возможно, он пьяный. Достали у него ключи с машины, вызвали ГАИ.

Вадим Гаркун, начальник УГАИ РУВД Мингорисполкома:

Хочется с радостью признать то, что уже становится доброй традицией, когда мы к себе в управление ГАИ приглашаем участников дорожного движения, водителей в том числе, которые, проявив свою гражданскую позицию, каким-то своим действием помогли предотвратить наступление более тяжких последствий, видя ситуацию нестандартную на дороге.