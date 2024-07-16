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Вес республиканского каравая составляет более 1,7 млн тонн

16 июля 2024 07:43
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Новые рекорды от белорусских аграриев. Вес республиканского каравая уже составляет более 1 миллиона 718 тысяч тонн (с учетом рапса). Больше всего в закромах брестского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вес республиканского каравая составляет более 1,7 млн тонн-1

Здесь к работе приступили раньше всех, поэтому такой результат очевиден. Следом идут хлеборобы Минской и Гродненской областей. Во всех регионах Беларуси, кроме Витебского, уже завершена уборка озимого ячменя. Параллельно с жатвой идет теребление льна, уборка соломы и заготовка травяных кормов. Акцент и на подготовку почвы к следующему сезону. Аграрии вносят органические удобрения под сев озимых.

# Уборочная кампания # общество

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