Вес республиканского каравая составляет более 1,7 млн тонн

Новые рекорды от белорусских аграриев. Вес республиканского каравая уже составляет более 1 миллиона 718 тысяч тонн (с учетом рапса). Больше всего в закромах брестского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь к работе приступили раньше всех, поэтому такой результат очевиден. Следом идут хлеборобы Минской и Гродненской областей. Во всех регионах Беларуси, кроме Витебского, уже завершена уборка озимого ячменя. Параллельно с жатвой идет теребление льна, уборка соломы и заготовка травяных кормов. Акцент и на подготовку почвы к следующему сезону. Аграрии вносят органические удобрения под сев озимых.