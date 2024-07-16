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Электроснабжение восстановлено в 783 населённых пунктах Беларуси

16 июля 2024 07:45
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Последствия непогоды продолжают устранять в Беларуси. Электроснабжение за прошедшие сутки восстановлено в 783 населенных пунктах. Задействовано более 200 аварийных бригад и свыше 200 единиц техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Электроснабжение восстановлено в 783 населённых пунктах Беларуси-1

За ночь в Гомельской области электроснабжение восстановлено в 51 населенном пункте. Напряжение подано в райцентры Калинковичи, Наровля, Ельск. Электроэнергия начала поступать и на Мозырскую ТЭЦ. Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения Мозыря. Всего же по стране аварийные бригады продолжают работать в 700 населенных пунктах.

# Электроснабжение # общество

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