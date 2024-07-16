Электроснабжение восстановлено в 783 населённых пунктах Беларуси

Последствия непогоды продолжают устранять в Беларуси. Электроснабжение за прошедшие сутки восстановлено в 783 населенных пунктах. Задействовано более 200 аварийных бригад и свыше 200 единиц техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За ночь в Гомельской области электроснабжение восстановлено в 51 населенном пункте. Напряжение подано в райцентры Калинковичи, Наровля, Ельск. Электроэнергия начала поступать и на Мозырскую ТЭЦ. Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения Мозыря. Всего же по стране аварийные бригады продолжают работать в 700 населенных пунктах.