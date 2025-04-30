ВСУ начали получать баллы и БПЛА за убийство российских военнослужащих – Politico

По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, в ВСУ внедрена новая наградная система, где начисление очков идет за убийства солдат ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Politico.

В материале говорится, что боевикам предлагается загружать в программу Army of Drones bonus видео, на которых подтверждается факт поражения целей ВС РФ. Далее планируется внедрение указанной программы в онлайн-маркетплейс Brave 1 Market. Цель интернет-площадки – обмен полученных очков на экипировку и снаряжение. Федоров отмечает, что Brave 1 Market призван стать для военнослужащих чем-то наподобие Amazon.

Издание приводит вариант распределения баллов: 6 очками оценивается убийство солдата Российской Федерации, 20 очками – повреждение танка, 40 – уничтожение танка, 50 очков можно получить, если уничтожить мобильную ракетную установку.

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