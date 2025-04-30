Прямой эфир

ВСУ начали получать баллы и БПЛА за убийство российских военнослужащих – Politico

30 апреля 2025 12:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
ВСУ начали получать баллы и БПЛА за убийство российских военнослужащих – Politico-0

По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, в ВСУ внедрена новая наградная система, где начисление очков идет за убийства солдат ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Politico.

В материале говорится, что боевикам предлагается загружать в программу Army of Drones bonus видео, на которых подтверждается факт поражения целей ВС РФ. Далее планируется внедрение указанной программы в онлайн-маркетплейс Brave 1 Market. Цель интернет-площадки – обмен полученных очков на экипировку и снаряжение. Федоров отмечает, что Brave 1 Market призван стать для военнослужащих чем-то наподобие Amazon.

Издание приводит вариант распределения баллов: 6 очками оценивается убийство солдата Российской Федерации, 20 очками – повреждение танка, 40 – уничтожение танка, 50 очков можно получить, если уничтожить мобильную ракетную установку.

Фото: Pinterest

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Военные ВСУ пожаловались британской прессе на военную разработку РФ
30 апреля 2025 11:47

Военные ВСУ пожаловались британской прессе на военную разработку РФ

Песков перешёл на английский во время ответа на вопрос об урегулировании в Украине
30 апреля 2025 11:23

Песков перешёл на английский во время ответа на вопрос об урегулировании в Украине

В центре Тбилиси вспыхнул крупный пожар
30 апреля 2025 10:36

В центре Тбилиси вспыхнул крупный пожар