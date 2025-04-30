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Женская команда клуба «Минск» стала серебряным призёром Кубка России по хоккею на траве

30 апреля 2025 11:48
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Женская команда клуба «Минск» стала серебряным призером Кубка России по хоккею на траве, который прошел в Казани, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В плей-офф белоруски вышли со второго места. В полуфинале наши девушки были сильнее московского «Востока» с результатом 2:1, но в титульном поединке уступили «Динамо-Электростали» – 3:4 и в итоге сохранили за собой второе место, вратарь «Минска» Юлия Приемко была признана лучшим голкипером соревнований, а Кристине Попковой не было равных среди полузащитников.

# Спортивные игры

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