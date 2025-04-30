Каким модным трендам следуют минчане? Провели опрос

Более 220 заявок – в МИД Беларуси подвели итоги конкурса «Хочу быть дипломатом»

Конкурс «Хочу быть дипломатом» проводится в нашей стране уже в четвертый раз и с каждым годом набирает все большую популярность. Расширяется не только число участников, но и их «география».