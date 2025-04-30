Прямой эфир

Каким модным трендам следуют минчане? Провели опрос

30 апреля 2025 12:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Каким модным трендам следуют минчане? Провели опрос-1

Для меня – что-то среднее, где-то более женственное, где-то более повседневное. Кроссовки – это база. Классной моделью низа будут бермуды, это достаточно расслабленные шорты. 

Каким модным трендам следуют минчане? Провели опрос-3

Я люблю минимализм с яркими акцентами. Классный тренд в этом сезоне – акцентная обувь.

Каким модным трендам следуют минчане? Провели опрос-5

Я не боюсь сочетать разные стили. Здесь массивные серьги, которые отлично сочетаются с чулками, но странно смотрятся с кроссовками, но в целом это смотрится достаточно гармонично.

Подробности в видео

# Мода # Уличная мода

Другие новости рубрики

Все новости
Модные балетки, лоферы и туфли Мэри Джейн. Показываем весеннюю коллекцию «Марко»
30 апреля 2025 11:43

Модные балетки, лоферы и туфли Мэри Джейн. Показываем весеннюю коллекцию «Марко»

Более 220 заявок – в МИД Беларуси подвели итоги конкурса «Хочу быть дипломатом»
30 апреля 2025 11:32

Более 220 заявок – в МИД Беларуси подвели итоги конкурса «Хочу быть дипломатом»

«Собака может быстро задержать преступника». Поговорили с кинологами о службе четвероногих напарников
30 апреля 2025 11:26

«Собака может быстро задержать преступника». Поговорили с кинологами о службе четвероногих напарников