Каким модным трендам следуют минчане? Провели опрос

Для меня – что-то среднее, где-то более женственное, где-то более повседневное. Кроссовки – это база. Классной моделью низа будут бермуды, это достаточно расслабленные шорты.
Для меня – что-то среднее, где-то более женственное, где-то более повседневное. Кроссовки – это база. Классной моделью низа будут бермуды, это достаточно расслабленные шорты.
Я люблю минимализм с яркими акцентами. Классный тренд в этом сезоне – акцентная обувь.
Я не боюсь сочетать разные стили. Здесь массивные серьги, которые отлично сочетаются с чулками, но странно смотрятся с кроссовками, но в целом это смотрится достаточно гармонично.
Подробности в видео.