Как стать пожарным: испытания прошел корреспондент СТВ

Новости Беларуси. 25 июля в Беларуси отмечают день пожарной службы. О своей «огненной» работе рассказывают спасатели – в программе «Центральный регион».

Они держат руку на пульсе, когда на кону жизнь человека, но всегда готовы помочь, рискуя своей жизнью. Каково это – слышать сигнал тревоги, но оставаться спокойным и рассудительным и принимать взвешенные и правильные решения в серьезных ситуациях?

Денис Бабей, заместитель начальника по оперативно-технической работе Минского районного отдела по ЧС:

Когда человек изъявил желание устроиться к нам на службу, в первую очередь он проходит комиссию в поликлинике МВД, где он проходит и психологические тесты. Мы смотрим на уровень его общей физической подготовки. На протяжении нескольких месяцев мы его обучаем в нашем филиале в Борисове.

Каждый сотрудник МЧС, как и в армии, проходит так называемый курс молодого бойца. И только после этого испытания начинает шагать уже и по пожарной, и карьерной лестнице.

К боевому или даже учебному выезду спасателей готовят около месяца.

Мы проверили, хватит ли корреспонденту СТВ минуты на то, чтобы надеть спецснаряжение к выходу на тушение пожара. Денис Бабей:

Минута – это много. За минуту мы потом будем отжиматься.

Выдали полный комплект боевого снаряжения: он, что называется, учитывает специфику работы. Штаны и куртка с теплоизоляцией, краги, которые защищают кожу от ожогов, каска, сапоги. И, конечно же, газодымозащитный комплект. Вес которого превышает 15 килограмм.Экипировку шьют из термостойких тканей со специальными пропитками или покрытием. Опытные пожарные надевают полный комплект боевого снаряжения всего за полминуты. В первый раз это заняло гораздо больше времени. Оказывается, есть полезные хитрости, о которых даже не догадываешься.

Вторая попытка надеть защитный костюм была уже более удачная. Ведь в этой ситуации медлить нельзя. С сигналом тревоги трудно разобрать учебная тревога или где-то в городе действительно полыхает огонь.

Спортом, конечно, в таком костюме заниматься сложно. Сковывает движения, из-за этого теряешь скорость. Слишком громоздкий и тяжелый.

Антон Ребров, командир отделения пожарного аварийно-спасательного поста Острошицкого городка:

Полностью все обмундирование пожарного весит около 40 килограмм.

Как говорят опытные спасатели, снаряжение тяжелое – зато все необходимое под рукой. Ведь, кто знает, как развернутся события в следующее мгновение.

На учебном полигоне газодымозащитный комплект помогли надеть старшие товарищи, а после проверили аппараты на сжатом воздухе, давление, герметичность маски и исправность всех аварийных систем. Ведь даже на учебных тренировках работать четко и слаженно должны не только люди.Александр Лученок, СТВ:

Больше всего боишься, что в процессе нос чесаться будет!

Следующий этап – проверка давления. Свои показатели должен знать каждый спасатель. Для этого в газодымозащитном комплекте есть манометр.



На занятиях успех меряется секундами, на каждый элемент времени по минимуму. Полчаса отведено на то, чтобы пройти всю полосу препятствий. Скорость и умение правильно дышать ключевые факторы удачного прохождения испытаний.

Каждый спасатель знает цену времени на пожаре, поэтому здесь не теряет самообладание и чувствует себя уверено, а вот новичкам с первых минут приходится учиться держать себя в руках. В том числе и из-за непредсказуемой погоды этот учебный тест называют еще и психологическим.Тренировки помогают преодолеть боязнь высоты, огня и страх задохнуться.

А испытание температурой – настоящая проверка возможностей организма. Кто знает, насколько сильно здесь может быть горячо без защитного костюма. Кажется, что полоса препятствий – это бесконечные лестницы, которые тянутся вверх. Как раз из-за экстремальных ситуаций на высоте от волнения многие новички забывают проверить: сколько сжатого воздуха осталось в баллоне. У Александра уже к середине полосы отметка близилось к критической. Поэтому ликвидировать очаг возгорания пришлось, сняв газодымозащитный комплект. Такие занятия для спасателей проводятся каждый месяц. По 2 часа и без перерыва они на учебной полосе.