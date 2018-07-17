Пожарные Жодино придумали арт-способ напоминания о номере «112» в случаях ЧП

Новости Беларуси. Вызывать спасателей у нас в стране можно не только по привычному «101». Также есть номер «112», который используют почти во всей Европе, сообщили в программе «Центральный регион» .

Ошибиться с номером сложно, когда из окна есть такое необычное напоминание. Придумали эскиз граффити сотрудники МЧС, а воплотили идею местные художники.

Василий Кравец, начальник Жодинского городского отдела по ЧС:

Каждый район Минской области старался нанести такие же графити, как у нас. Этот рисунок выполняли два местных художника, которые с удовольствием согласились оказать нам такую помощь.

После этого, я знаю, они были рекомендованы и в других городах. В Солигорске, Молодечно, Логойске подобные картины появились на домах. Это не просто рисунок. Это социальная реклама, которая подсказывает жителям и гостям нашего города, что существует такой номер «112».