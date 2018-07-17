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Пожарные Жодино придумали арт-способ напоминания о номере «112» в случаях ЧП

17 июля 2018 09:14
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Новости Беларуси. Вызывать спасателей у нас в стране можно не только по привычному «101». Также есть номер «112», который используют почти во всей Европе, сообщили в программе «Центральный регион».

Набрать необходимые цифры можно как с мобильных, так и со стационарных аппаратов.

Пожарные Жодино придумали арт-способ напоминания о номере «112» в случаях ЧП-1

Ошибиться с номером сложно, когда из окна есть такое необычное напоминание. Придумали эскиз граффити сотрудники МЧС, а воплотили идею местные художники.
Василий Кравец, начальник Жодинского городского отдела по ЧС:
Каждый район Минской области старался нанести такие же графити, как у нас. Этот рисунок выполняли два местных художника, которые с удовольствием согласились оказать нам такую помощь.
После этого, я знаю, они были рекомендованы и в других городах. В Солигорске, Молодечно, Логойске подобные картины появились на домах. Это не просто рисунок. Это социальная реклама, которая подсказывает жителям и гостям нашего города, что существует такой номер «112».

Это не обязательно при пожаре.

Пожарные Жодино придумали арт-способ напоминания о номере «112» в случаях ЧП-4

Либо человеку стало плохо, либо кошелек украли – всегда можно набрать такой номер.
В МЧС активно работают на предупреждение пожаров. В городе социальная реклама повсюду: на арт-объектах, в торговых центрах. Например, надпись на столбе высотой 125 метров видна практически с любой точки Жодино.

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# МЧС # общество # Василий Кравец

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