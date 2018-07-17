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Чем лучше тушить пожар: пеной или водой?

17 июля 2018 09:06
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Новости Беларуси. О своей «огненной» работе в программе «Центральный регион» рассказали спасатели МЧС.

В Минском районе 8 станций МЧС и еще 4 поста.

За безопасность жителей отвечает около трехсот сотрудников.

Как пожарные определяют, чем необходимо тушить огонь в той или иной ситуации?

Антон Ребров, командир отделения пожарного аварийно-спасательного поста Острошицкого городка:
Это зависит от того, какой материал горит. Если это легко-воспламеняемые жидкости, их лучше тушить пеной. А если это деревянные конструкции, то лучшее средство – это вода.

Как стать пожарным: испытания прошел корреспондент СТВ

# МЧС # общество # Антон Ребров

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