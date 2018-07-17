Соревнования на лучший танковый экипаж прошли под Гродно

Новости Беларуси. Соревнования на лучший танковый экипаж прошли на Гожском полигоне под Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В состязании приняли участие командиры танковых и мотострелковых подразделений войск Западного оперативного командования. В программе – теоретические тесты по тактической подготовке, ведение огня из боевой техники, зачеты по спортивным дисциплинам.

Игорь Демиденко, заместитель командующего войсками Западного оперативного командования:

Целью данных соревнований ставится: во-первых, определить лучших командиров рот, во-вторых, оценить знания, навыки и умения в организации боевой подготовки, а также выставить личные оценки по предметам профессионально-должностной подготовки. Командиры рот показывают только хорошие и отличные оценки.