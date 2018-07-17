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Соревнования на лучший танковый экипаж прошли под Гродно

17 июля 2018 07:56
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Новости Беларуси. Соревнования на лучший танковый экипаж прошли на Гожском полигоне под Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соревнования на лучший танковый экипаж прошли под Гродно-1

В состязании приняли участие командиры танковых и мотострелковых подразделений войск Западного оперативного командования. В программе – теоретические тесты по тактической подготовке, ведение огня из боевой техники, зачеты по спортивным дисциплинам.

Соревнования на лучший танковый экипаж прошли под Гродно-4

Игорь Демиденко, заместитель командующего войсками Западного оперативного командования:
Целью данных соревнований ставится: во-первых, определить лучших командиров рот, во-вторых, оценить знания, навыки и умения в организации боевой подготовки, а также выставить личные оценки по предметам профессионально-должностной подготовки. Командиры рот показывают только хорошие и отличные оценки.

Соревнования на лучший танковый экипаж прошли под Гродно-7

Соревнования на лучший танковый экипаж прошли под Гродно-9

Победители этапа примут участие в турнире в масштабах Вооруженных Сил, который состоится в августе.

# Военные учения # общество # Игорь Демиденко # Фотофакт

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