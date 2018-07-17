Бензопила и мачта: показываем, что берут с собой пожарные в машину на вызов

Новости Беларуси. Преданность делу – ключевой фактор при жестком отборе в ряды спасателей, рассказали в программе «Центральный регион».

В Минском районе 8 станций МЧС и еще 4 поста. За безопасность жителей отвечает около трехсот сотрудников.Современный автомобиль пожарных начинен массой инструментов, которые позволяют работать в различных условиях и открывать любые двери.

В машине много отсеков для спецоборудования,

о предназначении которого любители могут только догадываться.

Антон Ребров, командир отделения пожарного аварийно-спасательного поста Острошицкого городка:

Все отсеки у нас выдвижные, чтобы удобно было достать любое оборудование. Тут у нас и бензопила, бензорез, шансовый инструмент.

Наверху у нас лафетный ствол. Фактически на все случаи жизни.

Генератор – мы постоянно имеем 220 вольт, у нас есть мачта. Если пожар в темное время суток, если это «глухая» деревня, где пару домов и ничего не видно. Бес проблем запускается генератор, подключается мачта, и там, где мы работаем – очень светло.

В цистерне автомобиля 11 тонн воды.

Это оптимальный объем. Его хватает на то, чтобы ликвидировать небольшой очаг возгорания, но если все-таки вспыхнул сильный огонь, воды тоже достаточно, чтобы тушить непрерывно, ожидая тех, кто мчится на помощь.

В полном наборе и рукава для подачи воды.

Антон Ребров:

Тут у нас магистральная линия – 12 семьдесят седьмых рукавов, дополнительно шестьдесят шестые рукава. Если это удаленное место, мы бес проблем раскатываем магистральную линию и работаем непосредственно на месте ЧС. Ствол первой помощи: чтобы не тратить времени, два рукава соединены вместе со стволом. Достали, подсоединили в выходному патрубку. Или сразу напрямую, или через разветвление. Например, подключаемся на выкидной патрубок, и уже можно через разветвление работать тремя стволами.