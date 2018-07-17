«Все время нужно свой навык оттачивать»: в Гродно прошёл чемпионат вальщиков леса

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – вице-чемпион мира среди вальщиков леса, помощник лесничего Заостровечского лесничества Клецкого лесхоза – Сергей Шкудров и руководитель национальной сборной вальщиков леса, заместитель начальника управления производства и реализации продукции Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь – Владимир Шута.

Какие особенности проведения открытого республиканского чемпионата «Лесоруб-2018»? Какие дисциплины нужно было сдать на данных соревнованиях? Узнаете, посмотрев видеоматериал.