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«Все время нужно свой навык оттачивать»: в Гродно прошёл чемпионат вальщиков леса

17 июля 2018 08:22
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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – вице-чемпион мира среди вальщиков леса, помощник лесничего Заостровечского лесничества Клецкого лесхоза – Сергей Шкудров и руководитель национальной сборной вальщиков леса, заместитель начальника управления производства и реализации продукции Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь – Владимир Шута.

Какие особенности проведения открытого республиканского чемпионата «Лесоруб-2018»? Какие дисциплины нужно было сдать на данных соревнованиях? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Государственная лесная политика # общество # Сергей Шкудров # Владимир Шута # Фотофакт

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