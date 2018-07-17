В Жодино спасатели учились ликвидировать утечку газа

Новости Беларуси. В Жодино на неделе спасатели отрабатывали взаимодействие со всеми оперативными службами города, сообщили в программе «Центральный регион».

Такие масштабные учения проводятся раз в 7 лет. За три дня нужно отработать 16 вводных. Одна из них – утечка газа.

После предупредительного сигнала к жильцам на место пребывает аварийно-диспетчерская служба.

Они сразу же перегородили все подъезды к месту импровизированного ЧП. Выставили специальные предупреждающие знаки, в данном случае используется лента с надписью «осторожно газ». Затем сотрудники бригады определили, так называемое, загазованное место и проветрили его с помощью искусственной вентиляции.

По сценарию, место утечки газа находится в подъезде. Эвакуируют пострадавших уже спасатели. По необходимости они же оказывают первую медицинскую помощь. После чего передают бригадам скорой помощи для дополнительного обследования. По замыслу учений, на одном из предприятий легкой промышленности произошло возгорание в ремонтно-механическом цеху. В помещении возможен взрыв, большинству работников удалось спастись, но в здании еще остались люди.

Спасатели мгновенно оценили обстановку в условно горящем здании и вытащили пострадавших на улицу. Один из них был передан бригаде скорой помощи, второму пострадавшему медицинскую помощь пришлось оказывать сотрудникам предприятия. Для этого на базе каждой компании, концерна, фирмы или завода созданы специальные санитарные дружины.

Комплексные учения – это не только лучший способ подготовиться, но и избежать ЧП. У каждого человека здесь своя определённая задача, а вводные рассчитаны на максимально сложную оперативную обстановку. Они не прекращают жить по чрезвычайному расписанию. Ежедневно на номер 101 в Минском районе поступает более полутысячи звонков.