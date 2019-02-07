Как стать членом отряда охраны правопорядка БРСМ

Отряды охраны правопорядка БРСМ на днях отметили 15-летие со дня основания движения и свой профессиональный праздник. Сегодня это одно из приоритетных направлений работы БРСМ. Только в столице движение объединяет 1 600 человек, созданы 75 отрядов. В минувшем году бойцы совершили 166 выходов на дежурства.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – первый секретарь Минского городского комитета ОО «БРСМ» – Сергей Клишевич и командир молодёжного отряда охраны правопорядка БГУ – Алексей Ветошкин.