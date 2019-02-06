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Изменится организация движения во время проведения финала «Снежного снайпера»

06 февраля 2019 20:09
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Новости Беларуси. В связи с проведением финала «Снежного снайпера» в Раубичах с 8  по 10 февраля изменится организация дорожного движения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Изменится организация движения во время проведения финала «Снежного снайпера»-1

Так, ожидаются временные ограничения грузового транспорта на трассе Р-80 «Слобода-Паперня» на участке от Кургана Славы к Острошицкому Городку.

Изменится организация движения во время проведения финала «Снежного снайпера»-4


Изменение могут затронуть и дорогу из деревни Околица в сторону Минска - там для всех машин будет предусмотрен объезд. Кроме того, для транспортных средств посетителей мероприятия организуют больше тысячи специальных машиномест. Также пустят дополнительный общественный транспорт.

Изменится организация движения во время проведения финала «Снежного снайпера»-6

# Общественный транспорт # общество # Фотофакт

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