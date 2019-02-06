Изменится организация движения во время проведения финала «Снежного снайпера»

Новости Беларуси. В связи с проведением финала «Снежного снайпера» в Раубичах с 8 по 10 февраля изменится организация дорожного движения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, ожидаются временные ограничения грузового транспорта на трассе Р-80 «Слобода-Паперня» на участке от Кургана Славы к Острошицкому Городку.



Изменение могут затронуть и дорогу из деревни Околица в сторону Минска - там для всех машин будет предусмотрен объезд. Кроме того, для транспортных средств посетителей мероприятия организуют больше тысячи специальных машиномест. Также пустят дополнительный общественный транспорт.