«Она направлена на то, чтобы мы понимали друг друга лучше». Рассказываем о Минской международной книжной выставке-ярмарке
Ее ждали целый год и вот свершилось. В Минске стартовала международная книжная выставка-ярмарка. Она собрала 300 экспонентов из 35 государств. На нескольких тысячах квадратных метров уместились коллекции новинок из России, Польши, Китая, Азербайджана, Италии, Швеции и других стран. Впрочем, торжественное открытие состоялось на стенде Министерства информации Беларуси. Там же представили и передвижную экспозицию художественной литературы Исполнительного комитета СНГ.
Татьяна Ковалева, начальник отдела по сотрудничеству в области культуры, спорта, туризма и молодежи Исполнительного комитета СНГ:
Она признана компенсировать недостаток информации книг, которые издаются в последние годы. Книг, которыми зачитываются в других странах наши соседи. Она направлена на то, чтобы мы понимали друг друга лучше.
Наши книгопечатники представили и несколько премьер ко II Европейским играм. Например, современный бумажный гид по достопримечательностям и спортивным объектам столицы.
Владимир Андриевич, директор издательства «Белорусская энциклопедия им. П. Бровки»:
Все объекты Минска, которые мы показываем в путеводителе оснащены QR-кодом, через который можно выйти на сайт не только дирекции II Европейских игр, но и на сайты театров, музеев, кинотеатров, кафе, ресторанов, гостиниц Минска.
Между тем, в Национальном выставочном центре до десятого числа будут проходить встречи с авторами, издателями, художниками, презентации книг, «круглые столы», автограф-сессии и мастер-классы. Выставку без сомнений можно назвать, единственным литературным праздником, где собирается так много знаменитостей, которые с удовольствием готовы поделиться своими мыслями.
Владимир Григорьев, заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать):
Издатели заинтересованы в расширении круга читателей, авторы заинтересованы. И происходит синергия. Вы приходите, вы можете пообщаться с автором, задать ему вопросы. Вы где его поймаете еще? Только здесь.
И самое интересное, что это международный книжный магазин. Вы можете зайти к китайцам, украинцам, русским, белорусам и получить представление обо всем мире.
Каждый день выставки тематический. Уже сегодня главным мероприятием станет Международный симпозиум литераторов «Писатель и время». Завтра пройдут встречи с новыми отечественными авторами. Также намечен детский день и, конечно же, финальный праздник с объявлением лучших экспозиций. А это значит, что в ближайшие дни у всех любителей хорошего чтива есть отличный вариант провести время с пользой.