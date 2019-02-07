«Она направлена на то, чтобы мы понимали друг друга лучше». Рассказываем о Минской международной книжной выставке-ярмарке

Ее ждали целый год и вот свершилось. В Минске стартовала международная книжная выставка-ярмарка. Она собрала 300 экспонентов из 35 государств. На нескольких тысячах квадратных метров уместились коллекции новинок из России, Польши, Китая, Азербайджана, Италии, Швеции и других стран. Впрочем, торжественное открытие состоялось на стенде Министерства информации Беларуси. Там же представили и передвижную экспозицию художественной литературы Исполнительного комитета СНГ.

Татьяна Ковалева, начальник отдела по сотрудничеству в области культуры, спорта, туризма и молодежи Исполнительного комитета СНГ:

Она признана компенсировать недостаток информации книг, которые издаются в последние годы. Книг, которыми зачитываются в других странах наши соседи. Она направлена на то, чтобы мы понимали друг друга лучше.

Наши книгопечатники представили и несколько премьер ко II Европейским играм. Например, современный бумажный гид по достопримечательностям и спортивным объектам столицы. Владимир Андриевич, директор издательства «Белорусская энциклопедия им. П. Бровки»:

Все объекты Минска, которые мы показываем в путеводителе оснащены QR-кодом, через который можно выйти на сайт не только дирекции II Европейских игр, но и на сайты театров, музеев, кинотеатров, кафе, ресторанов, гостиниц Минска.

Между тем, в Национальном выставочном центре до десятого числа будут проходить встречи с авторами, издателями, художниками, презентации книг, «круглые столы», автограф-сессии и мастер-классы. Выставку без сомнений можно назвать, единственным литературным праздником, где собирается так много знаменитостей, которые с удовольствием готовы поделиться своими мыслями.

Владимир Григорьев, заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать):

Издатели заинтересованы в расширении круга читателей, авторы заинтересованы. И происходит синергия. Вы приходите, вы можете пообщаться с автором, задать ему вопросы. Вы где его поймаете еще? Только здесь.

И самое интересное, что это международный книжный магазин. Вы можете зайти к китайцам, украинцам, русским, белорусам и получить представление обо всем мире.