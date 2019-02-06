Борисовский рынок «Стадион» не будут переносить

Новости Беларуси. Судьба борисовского рынка решена. Не один месяц местные предприниматели борются за место в городе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Вещевой рынок «Стадион» находится в оживленной точке – на улице Гагарина, которая очень активно сейчас реконструируется. Из-за этого и сократили срок аренды – с 3 лет до 6 месяцев. Именно этот факт и заставил народ забеспокоиться.

Елена Шершень, начальник отдела архитектуры и строительства: Было дано поручение рассмотреть возможность переноса рынка «Стадион», расположенного на территории городского стадиона и рынка «Спатканне», также расположенного по улице Гагарина. Но в ходе рассмотрения этого вопроса мы не смогли подобрать подходящие равнозначные участки, которые были бы одинаково удобны для жителей. Поэтому вопрос о переносе рынков отпал сам собой. Продление договоров аренды на полгода, но ничто не мешает продлить спустя полгода еще раз. Все павильоны на территории рынка модернизированы.

Сейчас на рынке «Стадион» ведется замена ограждения. На центральном входе появится новая вывеска: «Рынок «Стадион». До сих пор он названия не имел.

В ходе реконструкции улицы Гагарина благоустроят также въезд на существующую стоянку. Однако размеры парковки останутся такими же. Что касается рынка «Новоборисовского», то его также ждет реконструкция без переноса.