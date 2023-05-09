Фашисты хотели создать музей из захваченных культурных ценностей. Как экспонаты возвращают по сей день?

Диана Лещенко, корреспондент:

Человеческие жертвы ﻿за годы оккупации Беларуси немецко-фашистскими захватчиками огромны. Кроме того, сильно пострадал и культурно-исторический пласт. Так, за годы войны вывозили картины, драгоценности, скульптуры и прочие предметы роскоши.

В том числе сильно пострадала картинная галерея Минска – нынешний Национальный художественный музей. В первый день войны там собрались работники и художники. Всех интересовал один вопрос: как спасти экспонаты? Однако планам не суждено было сбыться – буквально на следующий день произошли многочисленные бомбежки Минска. Остро стоял вопрос эвакуации мирного населения. Времени на поиски транспорта для экспонатов не было.

Надежда Усова, ведущий научный сотрудник Национального художественного музея Республики Беларусь:

Сотрудники решили спасти хотя бы часть произведений. В том числе бесценную коллекцию слуцких поясов. 48 слуцких поясов, которые были в картинной галерее из Несвижского замка Радзивиллов. Это огромное богатство, бесценное богатство белорусов. Они завернули слуцкие пояса в специальную бумагу, сделали длинные ящики и зарыли эти ящики в поленнице для дров во дворе музея.

В руки захватчиков попало более 3 000 экспонатов. Часть из них служила украшением нацистских штабов. Надежда Усова:

Из Германии приезжали специальные бригады, которые описывали произведения, отбирали лучшие и отправляли их в Германию, чтобы создать музей фюррера в Линце. Это музей завоеванных стран и произведений искусства, которые в них находились.

Вернуть наследие на Родину все-таки удалось. Работа по спасению стартовала сразу после освобождения Беларуси. Солдаты Красной армии и союзников проверяли замки, шахты, подвалы – везде были спрятаны картины и драгоценности разных стран. Всего было найдено около 1 500 таких тайников.

И возвращение шедевров на Родину продолжается по сей день. Например, в Национальный музей удалось возвратить картину Левитана «Осень». Еще одна интересная история есть о мраморном Меркурии. Статую пытались вывезти, но бог торговли отвоевал свое место в галерее.

Надежда Усова:

Она, конечно, была очень ценной. Находилась в имении князей Паскевичей в Гомеле. Когда ее стали паковать, выяснилось, что мрамор настолько тяжелый, что ее невозможно было хорошо запаковать. Они ее повредили, и тогда решено было оставить ее в Минске. Когда в 1944 году сотрудники вошли в галерею, там ветер гонял старые бумаги, архивы, которые, к сожалению, не уцелели. Но стоял мраморный Меркурий.

Стоит отметить, что в довоенные годы в галерее хранилось все культурное наследие Беларуси – пояса, сервизы, украшения, картины, скульптуры из замков и резиденций. Надежда Усова:

Из 3 тысяч произведений, находящихся в старой довоенной коллекции, вернулось только 500. То есть 1/6 часть. Найти другие возможно было бы, если бы сохранился инвентарный список музея. Как доказательство, что эти произведения принадлежали нашей картинной галерее.