В Могилёве развернули 40-метровое знамя Победы и прошествовали с ним два километра

Духовой оркестр, живой коридор памяти, гигантское Знамя Победы и сирень, которая, несмотря на похолодание, успела зацвести к 9 Мая. День Победы с размахом отмечает Могилев, где праздничная программа охватила весь город. Настроение праздника отражают яркие тематические рисунки в окнах домов, арт-выставки, атмосферные фотозоны.

В Могилеве запланировано около двух десятков мероприятий. Ярким акцентом праздничного шествия стало одно из самых больших в стране Знамя Победы, которое развернули офицеры. Полотно длиною более 40 метров пронесли несколько поколений настоящих и будущих защитников Родины. Самому маленького знаменосцу пять лет. Он нога в ногу без перерывов был вместе со взрослыми, пройдя со знаменем два километра.

Артем Брилев, житель Могилева:

Это для нас праздник. Решил детей привести, чтобы патриотически были настроены.

Михаил Варфоломеев, житель Могилева:

Учусь в классе военно-патриотической направленности. Когда сказали знамя нести, стало очень волнительно. И меня еще назначили там командиром. Были репетиции, мы несли знамя. Но это вообще ощущалось по-другому. А когда сегодня собрался город, смотрели все, стало очень волнительно.