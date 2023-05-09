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В Могилёве развернули 40-метровое знамя Победы и прошествовали с ним два километра

09 мая 2023 11:58
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Духовой оркестр, живой коридор памяти, гигантское Знамя Победы и сирень, которая, несмотря на похолодание, успела зацвести к 9 Мая. День Победы с размахом отмечает Могилев, где праздничная программа охватила весь город. Настроение праздника отражают яркие тематические рисунки в окнах домов, арт-выставки, атмосферные фотозоны.

В Могилёве развернули 40-метровое знамя Победы и прошествовали с ним два километра-1

В Могилеве запланировано около двух десятков мероприятий. Ярким акцентом праздничного шествия стало одно из самых больших в стране Знамя Победы, которое развернули офицеры. Полотно длиною более 40 метров пронесли несколько поколений настоящих и будущих защитников Родины. Самому маленького знаменосцу пять лет. Он нога в ногу без перерывов был вместе со взрослыми, пройдя со знаменем два километра.

В Могилёве развернули 40-метровое знамя Победы и прошествовали с ним два километра-4

Артем Брилев, житель Могилева:
Это для нас праздник. Решил детей привести, чтобы патриотически были настроены.

В Могилёве развернули 40-метровое знамя Победы и прошествовали с ним два километра-7

Михаил Варфоломеев, житель Могилева:
Учусь в классе военно-патриотической направленности. Когда сказали знамя нести, стало очень волнительно. И меня еще назначили там командиром. Были репетиции, мы несли знамя. Но это вообще ощущалось по-другому. А когда сегодня собрался город, смотрели все, стало очень волнительно.

В Могилёве развернули 40-метровое знамя Победы и прошествовали с ним два километра-10

В параде Победы и акции «Беларусь помнит» приняли участие более 60 тысяч могилевчан.

# Великая Отечественная война # общество # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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