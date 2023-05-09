«Главная мечта, как только были освобождены, – на родину вернуться». История защитника Брестской крепости

Лариса Бибик, ученый секретарь мемориального комплекса «Брестская крепость – герой»: Каждый из экспонатов нашего «Музей войны – территория мира» – это конкретная судьба либо одного человека, либо тех защитников крепости, кто по воле случая оказался здесь. Экспозиция, которая сейчас предстает в форме этой витрины, необычная. Это вагон товарный, в котором вывозили наших военнопленных вглубь Германии. Независимо от того, лето это или зима. Испытания тяжелейшие. Большинство их тех, кто оказался в фашистской неволе, назад не вернулись. Но кому-то повезло не просто выстоять в плену, но видеть муки и страдания других. Пожалуй, это были те люди, которые по своей профессии или службе в армии связаны с медициной.

Была в Красной армии такая должность – лекарский помощник. В условиях плена порой их доброе слово, их взгляд – они спасали, потому что порой для того, чтобы спасать, не было медикаментов, особенно, когда с боями отступали, уходили сначала из окружения, пытаясь вырваться, а потом оказывались в различных лагерях. Наверное, можно сказать, что повезло одному из защитников крепости, о котором мы с гордостью рассказываем, понимая прекрасно, зная его лично, что это был человек удивительной скромности.

Лариса Бибик:

Лекарский помощник Челобанов Василий Нестерович. Военнослужащий 31-го отдельного автотранспортного батальона. И когда он, вернувшись на родину, продолжил свое служение людям, а он был медикам, жил в Вольске, конечно, вел с нами переписку. Мы задавали ему вопросы, что он помнит о ходе обороны Брестской крепости, каким для него был первый день войны, помнит ли он гибель своих товарищей. И он давал свидетельские подтверждения, что он видел гибель того или иного защитника Брестской крепости. Можно на словах сказать, но такие подтверждения обычно подтверждались не только личной подписью, но и печатью военкомата. Это ответственность. Ошибиться было невозможно, хотя на войне могло быть разное. И своими воспоминаниями, которые хранятся сегодня в фондах нашего музея, он открыл судьбы очень многих.

Но о себе он ничего почти героического не рассказывал. Был в крепости, потом помогал как мог в плену, потом помогал людям. Уже после его смерти его внук Олег передал нам свитер, в котором, по его воспоминаниям, дедушка вернулся из плена. Конечно, у них была главная мечта, как только были освобождены, – на родину вернуться. Поэтому в первых письмах, которые они отправляли, были чаще всего слова: «Здравствуй, Родина! Здравствуйте, дорогие родные!» Василий Нестерович не успел лично рассказать о том, как он выбирался на родину из плена. Но остается догадываться, что этот путь был нелегким, что это были дороги домой. Потом нужно было пережить послевоенное лихолетье, а потом пришло признание. Признание участника ВОВ, когда он стал в одном ряду с другими ветеранами, приезжал на встречи. Это как пример одной судьбы. А таких судеб очень много.