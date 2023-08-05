Как создаются парки и скверы и где искать новые интересные локации в Минске? Анонс ток-шоу «Большой город»
Новости Беларуси. 45 зон отдыха обустроили в Минске за три года. Из них 27 живописных троп. Два раза в год городские власти дарят жителям новую локацию для прогулок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как создаются парки и скверы, где искать новые интересные локации и откуда появляются идеи – рассказали главы администраций районов на площадке ток-шоу «Большой город». Смотрите в воскресенье, 6 августа, в 10:00.
Некогда утратившие свою популярность или вовсе не предназначенные для отдыха территории обретают вторую жизнь.
Сейчас там просто ров – грунт более 600 тысяч кубических метров будет вывозиться в этот ров.
Арт-скамейки, креативный дизайн и бесконечные возможности для спорта и отдыха! Новые зоны, которые появились в каждом районе столицы.
– Это дополнительные 3 километра велосипедных дорожек, плюс там созданы условия для занятий скандинавской ходьбой.
– Самое главное, чтобы наши граждане наслаждались природой, наслаждались тем хорошим делом, которое мы делаем во благо наших людей.
Даем наводки на летние локации. Где провести время весело и с пользой для здоровья?
Теперь отправляемся в наше мини-путешествие.
И новый парк на берегу Цнянского водохранилища, который буквально перевернул представление о возможностях благоустройства мест отдыха.
Екатерина Забенько, СТВ:
Новый Lakeside Park расправил крылья абсолютно для всех увлечений, которые можно воплотить на природе.
Здесь в день открытия было более 10 тысяч человек.
Смотрите ток-шоу «Большой город» и планируйте летние маршруты, которые будут актуальны и зимой.