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Как создаются парки и скверы и где искать новые интересные локации в Минске? Анонс ток-шоу «Большой город»

05 августа 2023 10:06
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Новости Беларуси. 45 зон отдыха обустроили в Минске за три года. Из них 27 живописных троп. Два раза в год городские власти дарят жителям новую локацию для прогулок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как создаются парки и скверы, где искать новые интересные локации и откуда появляются идеи – рассказали главы администраций районов на площадке ток-шоу «Большой город». Смотрите в воскресенье, 6 августа, в 10:00.

Как создаются парки и скверы и где искать новые интересные локации в Минске? Анонс ток-шоу «Большой город»-1

Некогда утратившие свою популярность или вовсе не предназначенные для отдыха территории обретают вторую жизнь.

Как создаются парки и скверы и где искать новые интересные локации в Минске? Анонс ток-шоу «Большой город»-4

Сейчас там просто ров – грунт более 600 тысяч кубических метров будет вывозиться в этот ров.

Арт-скамейки, креативный дизайн и бесконечные возможности для спорта и отдыха! Новые зоны, которые появились в каждом районе столицы.

– Это дополнительные 3 километра велосипедных дорожек, плюс там созданы условия для занятий скандинавской ходьбой.
– Самое главное, чтобы наши граждане наслаждались природой, наслаждались тем хорошим делом, которое мы делаем во благо наших людей.

Как создаются парки и скверы и где искать новые интересные локации в Минске? Анонс ток-шоу «Большой город»-7

Даем наводки на летние локации. Где провести время весело и с пользой для здоровья?

Как создаются парки и скверы и где искать новые интересные локации в Минске? Анонс ток-шоу «Большой город»-10

Теперь отправляемся в наше мини-путешествие.

И новый парк на берегу Цнянского водохранилища, который буквально перевернул представление о возможностях благоустройства мест отдыха.

Как создаются парки и скверы и где искать новые интересные локации в Минске? Анонс ток-шоу «Большой город»-13

Екатерина Забенько, СТВ:
Новый Lakeside Park расправил крылья абсолютно для всех увлечений, которые можно воплотить на природе.

Как создаются парки и скверы и где искать новые интересные локации в Минске? Анонс ток-шоу «Большой город»-16

Здесь в день открытия было более 10 тысяч человек.

Смотрите ток-шоу «Большой город» и планируйте летние маршруты, которые будут актуальны и зимой.

# Социальная инфраструктура # общество # Екатерина Забенько # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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