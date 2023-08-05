МИД Беларуси: Польша не предоставила доказательств нарушения вертолётами границы

В МИД нашей страны подтвердили информацию о получении ноты Варшавы по ситуации с белорусскими военными вертолетами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Неопровержимых доказательств нарушения воздушной границы, в чем обвиняют Минск, Польша не предоставила – отмечают во внешнеполитическом ведомстве.

В то же время белорусская сторона касательно ситуации опирается сугубо на данные объективного контроля полетов воздушных судов. Эти сведения также переданы Польше. Как уже ранее упоминалось, Варшава была проинформирована о планируемых полетах в приграничной зоне. Более того, согласно договоренностям, велось постоянное взаимодействие с дежурным Центра воздушных операций Польши, и претензий оттуда не поступало. В белорусском МИД в очередной раз призвали соседей не нагнетать ситуацию, а возобновить диалог между военными ведомствами двух стран.