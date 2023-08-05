Фан-зона около Дворца спорта будет работать 5 августа – гостей ожидают концерт и дегустации
Новости Беларуси. Окунуться в неповторимую атмосферу спортивного праздника и просто весело провести время всей семьей. Болельщиков, минчан и гостей города ждут на главной фан-зоне II Игр стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она развернулась у столичного Дворца спорта.
Здесь можно поучаствовать в различных активностях, приобрести сувенирную продукцию и даже попробовать блюда разных стран.
На выбор гостей – свыше 20-ти точек общепита с блюдами белорусской, русской, грузинской, армянской кухни и не только. С 19:00 до 22:00 всех посетителей фан-зоны ожидает яркая концертная программа. Присоединяйтесь к празднику и болейте за наших!