Прямой эфир

Фан-зона около Дворца спорта будет работать 5 августа – гостей ожидают концерт и дегустации

05 августа 2023 09:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Окунуться в неповторимую атмосферу спортивного праздника и просто весело провести время всей семьей. Болельщиков, минчан и гостей города ждут на главной фан-зоне II Игр стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она развернулась у столичного Дворца спорта.

Фан-зона около Дворца спорта будет работать 5 августа – гостей ожидают концерт и дегустации-1

Здесь можно поучаствовать в различных активностях, приобрести сувенирную продукцию и даже попробовать блюда разных стран.

Фан-зона около Дворца спорта будет работать 5 августа – гостей ожидают концерт и дегустации-4

Фан-зона около Дворца спорта будет работать 5 августа – гостей ожидают концерт и дегустации-6

На выбор гостей – свыше 20-ти точек общепита с блюдами белорусской, русской, грузинской, армянской кухни и не только. С 19:00 до 22:00 всех посетителей фан-зоны ожидает яркая концертная программа. Присоединяйтесь к празднику и болейте за наших!

# Народные гуляния # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
МИД Беларуси: Польша не предоставила доказательств нарушения вертолётами границы
05 августа 2023 07:47

МИД Беларуси: Польша не предоставила доказательств нарушения вертолётами границы

Торжественная церемония открытия II Игр стран СНГ состоится уже сегодня! Идут последние приготовления к празднику
05 августа 2023 07:38

Торжественная церемония открытия II Игр стран СНГ состоится уже сегодня! Идут последние приготовления к празднику

«Это второй подобный опыт». Белорусские врачи пересадили искусственный желудочек сердца 4-летней девочке
04 августа 2023 20:09

«Это второй подобный опыт». Белорусские врачи пересадили искусственный желудочек сердца 4-летней девочке