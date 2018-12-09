Второй после Коржа, кто собрал «Минск-Арену»: Солодуха объехал место триумфа на ледовом комбайне

Новости Беларуси. Спустя четыре года в тех же дорогущих туфлях, купленных специально к знаковому в карьере событию, Александр Солодуха снова здесь, в центре «Минск-Арены», согревается самыми теплыми воспоминаниями о том, как он тогда покорил свой зрительский максимум, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Он стал вторым после Макса Коржа, кто из белорусских звезд замахнулся на самую большую площадку страны. И если раньше его концертное измерение было в стадионах, теперь Солодуха перешел на высший уровень – арену.

Звезда не упускает возможности объехать арену верхом.