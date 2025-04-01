Минобразования обновило правила зачисления первоклассников в школы

Прежде всего, уже пересмотрены и обновлены закрепленные за каждой школой или гимназией границы района. Далее эти сведения опубликуют к 10 апреля на сайтах учебных заведений, там же появится информация о количестве мест для первоклассников, список необходимых для зачисления документов. Кроме этого, станет известен график работы приемной комиссии. Документы от родителей детей, живущих в закрепленном за школой микрорайоне, начнут принимать с 12 июня. До середины августа можно будет записаться на прием к директору, если ребенок не прописан в районе, но хочет поступить именно в эту школу. Зачисление на свободные места пройдет по 28 августа.