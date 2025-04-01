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Минобразования обновило правила зачисления первоклассников в школы

01 апреля 2025 06:50
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Определен конкретный алгоритм действий: Министерство образования обновило правила зачисления первоклассников в школы. Новшеств несколько, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минобразования обновило правила зачисления первоклассников в школы-2

Прежде всего, уже пересмотрены и обновлены закрепленные за каждой школой или гимназией границы района. Далее эти сведения опубликуют к 10 апреля на сайтах учебных заведений, там же появится информация о количестве мест для первоклассников, список необходимых для зачисления документов. Кроме этого, станет известен график работы приемной комиссии. Документы от родителей детей, живущих в закрепленном за школой микрорайоне, начнут принимать с 12 июня. До середины августа можно будет записаться на прием к директору, если ребенок не прописан в районе, но хочет поступить именно в эту школу. Зачисление на свободные места пройдет по 28 августа.

# Государственная политика в области образования # Образование в Беларуси # Дети

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