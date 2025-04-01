В год воинского мастерства уровень подготовки военнослужащих определяют в ходе состязаний

Максимальная собранность и сплоченность: 2025-й в Вооруженных Силах Беларуси – год воинского мастерства. Уровень подготовки специалистов определяют в ходе состязаний, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экипажи механизированных бригад, оперативных командований и объединенного учебного центра соревновались в трех номинациях: лучший командир, наводчик и механик-водитель. Военнослужащие выполняли упражнения по стрельбе из вооружения и вождению техники, преодолевали различные препятствия, сдали нормативы по физической подготовке.

Владимир Белый, начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Беларуси:

В ходе состязаний выполняются неклассические упражнения стрельбы, неклассические упражнения по вождению. Они насыщены различными усложнениями, которые позволяют оценить все навыки специалиста. Уже на базе того опыта, который у нас есть по проведению подобных состязаний, мы создали систему поощрительных баллов, наоборот, штрафных баллов, которые позволяют определить лучшего. Особенностью этого года является то, что мы значительное внимание уделяем физической подготовке и развитию физических качеств, навыков военнослужащих.

Как показывает боевая практика, физическая выносливость – не самое последнее качество, необходимое бойцу в современном вооруженном конфликте. Подготовке военнослужащих дана высокая оценка, они достойно представили свои воинские части и соединения.