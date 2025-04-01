Книга «Наш Президент» поступила в продажу в магазины областных центров. Издание сразу же вызвало резонанс у читателей. Его уже назвали бестселлером, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Книгу хотят заполучить и молодежь, и люди постарше. Покупатели признаются, что любопытно лучше узнать биографию главы государства. Документально-биографический очерк для пополнения своей библиотеки теперь могут приобрести и жители города Жодино.

Людмила Климашонок, заведующая магазином:

Еще до поступления книги в продажу уже было очень большое количество желающих приобрести данную книгу в личные библиотеки, а также представители предприятий тоже были заинтересованы. Книга «Наш Президент» пользуется большим спросом и является лидером продаж. Книга интересует жителей нашего города разных возрастов.

Всего в магазины Минской области поступило 150 экземпляров книги. Ее особенность – уникальные архивные документы, письма, написанные от руки, семейные фотографии и многое другое. Все это можно найти в специальных вкладышах.